BROSSEAU, Gérard



À Laval, le 18 février 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Gérard Brosseau, époux de feu Mme Yvonne Bussières.Il laisse dans le deuil ses deux filles, Jacynthe (Éric) et Brigitte (Daniel), ses petits-enfants, Lili Rose, Alex, Marc, Lory et Eric ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 des Perron, Auteuil, Laval le samedi 14 mars de 13h à 16h suivra une liturgie à 16h au salon.