CHARBONNEAU, Guy



À Kirkland, le 15 février 2020, à la veille de son 87e anniversaire est décédé paisiblement et en toute dignité M. Guy Charbonneau, tendre époux de Claire Champoux.Outre son épouse, il laisse dans la tristesse ses enfants Martin (Geneviève) et Josée (Guy) ainsi que ses petites-filles adorées, Elizabeth, Virginie et Lili-Anne.À sa volonté, une commémoration intime et privée sera célébrée avec les proches.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île (wipcr.ca).La famille souhaite remercier toutes les personnes qui ont pris un grand soin de lui.VOLUNTAS voluntas.ca | (514) 695-7979