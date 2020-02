BERTHELET, Jacques



Le 20 février 2020, entouré de sa famille, est décédé M. Jacques Berthelet.Fils de feu Donat Berthelet et de feu Leda Berti, il laisse dans le deuil sa tendre épouse depuis 61 ans Marlene Berthelet (née Dakanis), leurs enfants Kathy (Richard Poirier), Danny (Tina Petrecca) et Jimmy (Fanny Cyr), ses petits-enfants Patrick, Anne, Andrew, William, Victoria, Gabrielle, Philippe, Louis et Chloé, sa belle-soeur Louise Berthelet (née Bédard), son beau-frère Ron Dakanis, ainsi que de nombreux parents, amis et collègues.Homme d'affaires et entrepreneur respecté, il a dédié sa vie à sa famille, ses employés et à son entreprise.La famille recevra les condoléances le samedi 29 février à compter de 11h. Une célébration de sa vie aura lieu en la chapelle à 16h suivi d'une réception au1297 CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT (514) 279-6540www.cimetieremontroyal.comVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.