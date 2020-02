OUELLET, Diane née Lamarche



À L'Épiphanie, le 9 février 2020, à l'âge de 68 ans, est décédée Mme Diane Lamarche, épouse de M. Jean-Paul Ouellet.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Doris et Lucie, sa belle-fille Geneviève (Martin), ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu samedi le 29 février à 11h en l'église de L'Épiphanie, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. La famille vous accueillera à 10h, à l'église pour recevoir les condoléances.5, RUE LEBLANC, L'ÉPIPHANIE