WAECHTER, Denise



C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Madame Denise Waechter, née à Montréal.Son décès subit en date du 5 février 2020, à l'âge de 76 ans, a suscité une grande émotion au sein de sa famille et amis.Cette grande passionnée de golf nous a quittés trop rapidement. Elle était une femme de caractère, d'une grande gentillesse et générosité.Elle laisse dans le deuil ses chers enfants : Suzanne (André), Éric (Christian) et Sébastien (Annie), ses quatre petits-enfants : Roxanne, Nathan, Audrey et Kevin, ses deux frères bien-aimés : André Waechter (Agathe Normandeau), feu Raymond Waechter (feu Pierrette Waechter) ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances à compter de 13:00 le dimanche 8 mars 2020 à :7679 BOUL TASHEREAUBROSSARD, QUÉBEC