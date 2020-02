PRUD'HOMME, Suzie



14 février 1952 - 12 février 2020À Laval, le 12 février 2020, à l'âge de 67 ans, est décédée Madame Suzie Prud'homme, fille de feu Monsieur Ernest Prud'homme et feu Madame Madeleine Lauzon.Elle laisse dans le deuil ses frères, Vianney (Nadia Lesage), Luc (Josée Deslauriers) et Gilles (Louise Desautels), ses neveux et nièces, Yann, Marie-Ève et Olivier, ainsi que ses ami(e)s, dont Monique Ringuet.La famille accueillera parents et ami(e)s, le samedi 29 février 2020 dès 10h à l'église Ste-Dorothée, 655, Principale, Laval, Qc, suivi d'une cérémonie religieuse à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cité de la Santé de Laval.