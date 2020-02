GARCIA (née GÉNÉREUX)

Réjeanne



À l'hôpital de St-Eustache, le 6 février, à l'âge de 97 ans, est décédée Madame Réjeanne Généreux, épouse de feu Maurice-Louis Garcia, mère de feu André Garcia.Elle laisse dans le deuil sa belle-fille Carmen Bélanger Garcia, ses petits-enfants Karine (Philippe) et Jean-Philippe (Vanessa), ses arrière-petits-enfants Eliott, Olivier, Arnaud, Zack et Alexandra, ses neveux et ses nièces et leurs familles ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :le samedi 29 février dès 13h; une liturgie de la Parole y sera célébrée à 16h.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.