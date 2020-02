SÉGUIN, Denis



Monsieur Denis Séguin, nous a quittés le 6 février dernier, à l'âge de 87 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe, Lise (Labrie) Séguin, ses deux fils, Daniel (Gina) et Jean (Manon) ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants : Guillaume, Daniel (Ksenya), Julie (Casey), Jérémie, Mychaëla et Sophie.La famille vous accueillera le samedi 7 mars 2020 de 12h30 à 15h15 au complexe funéraire :Une cérémonie aura lieu ce même jour à 15h15 en la chapelle du complexe.La famille souhaite remercier le personnel de l'hôpital Charles LeMoyne ainsi que celui des CHSLD Valeo et Marguerite-Rocheleau pour leurs excellents soins et leur compassion.Au lieu de fleurs, nous suggérons un don à la Fondation de l'Hôpital Charles-Lemoyne.