LEBOURDAIS TRUDEL

Adrienne



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès d'Adrienne LeBourdais Trudel le 18 février 2020 à Lachine.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denise (Roger), Pierre (Louise) et Suzanne (Gilles), ses petits-enfants Louis-Philippe et Stéphanie, ses arrière-petits-enfants Julien, Julie, Émile, Paul et Édouard, son frère Guy (Suzanne), ses neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 février de 9h30 à 12h, à la560 CHEMIN BORD-DU-LACLAKESHORE, H9S 2B3(514) 631-1511 www.jjcardinal.casuivi des funérailles à midi en l'église La Présentation de la Sainte-Vierge, 665 ave de l'Église, Dorval, H9S 1R4.