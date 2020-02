TRÉPANIER, Daniel



À St-Hubert, le 20 février 2020, à l'âge de 70 ans, est décédé Monsieur Daniel Trépanier.Il laisse dans le deuil ses filles Mélanie et France, ses petits-enfants, ses soeurs, ses frères, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 1er mars 2020 de 12h à 17h au complexe funéraire :La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Vigi Montérégie pour leur soutien et les bons soins prodigués.