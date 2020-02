GRATTON, P. Michel, ing.



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Paul Michel Gratton, survenu de façon précipitée le 15 février à la suite d'un cancer.Il laisse dans le deuil son épouse Michèle Galarneau, ses trois filles Catherine, Marie-Hélène (Gérard Gagnon) et Eloïse (Stephan Yazedjian), ses six petits-enfants Clara, Clémence, Noah, Evelyne, Alexandre et Elsa, ainsi que ses trois soeurs Micheline, Lucie et Bernadette.La famille recevra les condoléances mercredi le 26 février au salon funéraire Urgel Bourgie, 1255 Beaumont, Ville Mont-Royal,de 16 à 21 heures. Un service funéraire aura lieu le jeudi 27 février à 10h30, à l'église Sainte-Madeleine d'Outremont, 750 avenue Outremont.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM.