DESHAIES, Jean-Raymond



C'est le 11 février 2020, à l'âge de 53 ans, que Jean-Raymond Deshaies nous a quittés.Il laisse dernière lui son épouse bien-aimée Teresa Commodari, son fils adoré Daniel et sa mère Isabelle Potvin Deshaies. Il rejoint maintenant son père Raymond Deshaies.Il sera aussi regretté par sa soeur Patricia (Martin Trudeau), ses beaux-parents Pasquale Commodari et Eleonora Lacroce, sa belle-soeur Sabrina et son beau-frère Vito, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et nombreux amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Saint-François d'Assise, Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien E, Montréal,le samedi 29 février 2020 de 10h à midi et de 14h à 18h. Une liturgie de la Parole sera tenue à sa mémoire à 18h en la chapelle du complexe funéraire.