DESLAURIERS, Guy



À Montréal, le 13 février 2020, est décédé à l'âge de 90 ans, Monsieur Guy Deslauriers, époux bien-aimé de feu Madame Dolorès Pettigrew.Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (André), Danielle (Mario) et Sylvain (Lise), ses petits-fils Frédéric (Catherine), Michaël et Alexandre, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe Funéraire Urgel Bourgie St-François D'Assise, 6700 rue Beaubien Est, H1M 3E3,le samedi 29 février, 2020 de 12h à 16h suivi par une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur du Québec.