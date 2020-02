LAMARCHE, Michèle



À Repentigny, le 11 février 2020, est décédée à l'âge de 63 ans, Michèle Lamarche, veuve de Jean-Claude Deschênes.Elle laisse dans le deuil sa mère Pierrette Camirand, ses fils Jason Cavallaro et Dave Cavallaro, ses soeurs Diane Lamarche, Louise Lamarche et Suzanne Lamarche, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vous accueillera au :15005 SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC H1A 3X1www.cfdt.cale dimanche 1er mars 2020 de 11h à 16h, suivi d'une cérémonie en la chapelle du complexe.