VILLENEUVE, Marcel Irenée



À Saint-Jérôme, le 14 février 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Marcel Irenée Villeneuve, conjoint de Mme Claudette Gagnon.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Judith (Roger), Lyne (Marc), Joël (Lyne), Martin (Marie-Josée) et Steve, leur mère Marie-Paule Roy, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 29 février de 13h à 15h30 au salon de la :Une liturgie de la Parole sera célébrée le même jour au salon à 15h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital régional de Saint-Jérôme.