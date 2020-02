GODIN, Gabriel



À la Maison Victor Gadbois, le 15 février, à l'âge de 26 ans, est décédé Gabriel Godin.Il laisse dans le deuil son père Pierre (Maryse Dionne), Audrey et Guillaume Langlais, sa soeur Virginie, sa grand-mère Fernande Leduc, sa tante Sylvie Godin, sa cousine Marie-Ève Talbot (Louis-Pierre Sasseville), son parrain Michel Baillargeon et sa marraine Renée Bougie ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 13 mars 2020 de 18h à 22h et le samedi 14 mars 2020 dès 9h à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2Tel: (450) 463-1900Une cérémonie aura lieu le samedi 14 mars 2020 à 13h en la chapelle du salon.Vos condoléances peuvent se traduire par un don en ligne ou sur place à la Maison Victor Gadbois.