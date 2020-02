RIVEST, Gisèle



À Laval, le mardi 4 février 2020, est décédée à l'âge de 92 ans, Mme Gisèle Rivest, épouse de feu Walter Sullivan.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Suzanne et Michelle, ses belles-soeurs Claudette Rivest et Raymonde Léveillée Rivest, son neveu Dominique (Sylvie), ses nièces Isabelle (Jean), Manon, Christiane (Gilles) et Hélène (Alain) ainsi que plusieurs parents et amis.Elle rejoint ceux qu'elle a aimé; ses frères Jean, Pierre et Roger ainsi que sa soeur Françoise.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 1er mars 2020 de 13h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.