ROY, Christiane



À Montréal, le dimanche 16 février 2020 est décédée, à l'âge de 92 ans, Christiane Roy, épouse de feu Roger Beauchamp et mère de feu Francine (Daniel).Elle laisse dans le deuil ses enfants Jean (Elaine), Sylvie (Guy) et Lyne (Bernard), ses huit petits-enfants, ses neuf arrière-petits-enfants ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 29 février 2020 de 11h à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons en sa mémoire à la Fondation des maladies du coeur du Québec seraient appréciés.