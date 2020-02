BÉCHARD (née Legris)

Gertrude



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Gertrude Béchard, survenu à l'âge de 98 ans, le 15 février 2020, à Montréal. Elle est allée rejoindre son mari Marcel et sa fille Francine. Elle a terminé sa vie près de la rivière des Prairies qu'elle aimait tant depuis son enfance.Elle laisse dans le deuil son fils Jean-Pierre (Francine Gaudette), son petit-fils Patrick Pelletier (Lucie Pécheux), ses soeurs et frères: Denise, Gisèle, Monique, Jean-Gilles, Lionel, Réjean, Gérard, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs. De nombreux parents et amis garderont d'elle un souvenir précieux.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, Saint-François d'Assise, 6700, rue Beaubien Est, Montréal, H1M 3E3, le mardi 3 mars de 13h30 à 16h30. Suivra une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe.Nous remercions de tout coeur l'équipe du 9e étage de la résidence Berthiaume-Du Tremblay, qui l'ont entourée avec compétence et humanisme jusqu'au dernier moment.Tout don à la Fondation Berthiaume-Du Tremblay ou à la Société Alzheimer du Canada serait apprécié.