GRIMARD, Robert, opticien



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Robert Grimard survenu le 17 février suite à une longue maladie.Il laisse dans le deuil son épouse Manon Mitchell Grimard et ses deux enfants Jean-Sébastien (Sarah Mancini) et Stéfanie.Il laisse aussi dans le deuil sa soeur Hélène, ses frères François (Denise Moranville) et Pierre (Lyne Labranche), de nombreux neveux et nièces, beaux-frères et belles-soeurs, amis et collègues.Il a fondé Grimard Optique et il laisse dans le deuil la grande famille de Grimard à travers le Canada.La famille tient à remercier les Dr Bernard L'Espérance, oncologue, et Dre Anne Bhéreur (nièce) pour leurs bons soins depuis 15 mois.Vous pouvez lui rendre hommage le dimanche 1er mars de 10h à 12h et de 14h à 19h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700 rue Beaubien Est à Montréal.À 19h, trois personnes choisies par Robert lui rendront hommage.Au lieu de fleurs, vous pouvez faire un don à une fondation contre le cancer ou à toute autre fondation de votre choix.