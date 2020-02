BRISSETTE, Claude



À l'Hôpital de Saint-Hyacinthe, le 14 février 2020, à l'âge de 65 ans, est décédée madame Claude Brissette, fille de feu Yvon Brissette et de feu Ghislaine Bertrand.Elle laisse dans le deuil, son frère Jean (Manon), ses nièces Karel et Amara, ses neveux Vincent et Martin ainsi que plusieurs parents et amis. Elle était la soeur de feu Mario (Luce) et Alain (feu Carole).La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 1er mars 2020 de 11h à 13h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec.