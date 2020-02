DESJARDINS, Yvon



À Laval, le 15 février 2020, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Yvon Desjardins.Il laisse dans le deuil, ses frères Pierre, Jacques, feu Richard, Daniel et René et ses soeurs Claire et Francine, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 28 février 2020 de 19h30 à 22h à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix en la mémoire de Yvon Desjardins.