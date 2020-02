HAMEL, Gisèle



À Laval, le 11 février 2020, à l’âge de 82 ans, est décédée Mme Gisèle Hamel, mère de feu Marie-Claude Guay.Elle laisse dans le deuil ses enfants Alain Guay (Gisèle Contreras) et Denis Guay (Nicole Pellerin), ses petits-enfants Sarah, Alexandre, Joaquim, Francis et Michaël, son frère Yvon, sa soeur Claudette, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele samedi 29 février dès 14h. Une cérémonie y sera célébrée à 16h au salon même.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l’Hôpital Cité de la Santé seraient appréciés.