REID (née AMYOT), Gisèle



À Mercier, le 7 février 2020, à l'âge de 65 ans, est décédée Mme Gisèle Amyot, épouse de feu M. Richard Reid.Elle laisse dans le deuil ses enfants Vanessa, Bianca (Jean Christian) et Frédéric, ses deux petites-filles Cassandra et Élora, ses trois frères Serge, Claude et Michel, sa belle-mère Mme Rolande Reid, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis. Elle était la soeur de feu Gilles.La famille recevra les condoléances à compter de 9h, samedi le 29 février à la :MICHEL THÉRIAULT INC.4 RUE VERVAIS, MERCIERwww.rfmtheriault.caUn hommage lui sera rendu à midi. Inhumation à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.