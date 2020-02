VIEL, Rino



À Montréal, le 20 février 2020, à l'âge de 68 ans, est décédé entouré de sa famille M. Rino Viel. Il rejoint son fils Simon.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Micheline, son fils Alexandre, son petit-fils Maxime, qui garderont toujours un tendre souvenir de lui, et sa bru Marieve.Il laisse également dans le deuil sa mère Lucile, sa soeur Andrée, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs amis et collègues de travail.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1275 Dollard, LaSalle, H8N 2J1le dimanche 1er mars 2020 de 12h à 17h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation du CHUM.