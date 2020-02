CÔTÉ, René



4 novembre 1950 - 19 février 2020À l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts, le 19 février 2020, à l'âge de 69 ans, est décédé l'artiste-peintre M. René Côté, fils de feu M. Roland Côté et de Mme Léopoldine Isabelle. Il demeurait à Cap-Chat.Il laisse dans le deuil ses enfants Eugène, Eugénie et Richelle; ses petits-enfants Lana et Lucas; ses frères et soeurs: Diane, Sylvain, Richard, Randy, Isabelle et Natalie; ses beaux-frères et belles-soeurs; son amie Régis (Nicole) ainsi que de nombreux autres amis.Les rituels funéraires se dérouleront dans l'intimité de la famille.