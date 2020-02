DAGILIS, Joseph



Paisiblement, à Joliette le dimanche 2 février 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Joseph Dagilis.Joseph Dagilis, précédé par son fils André Dagilis en 2001, laisse dans le deuil son amour et compagne de vie des sept dernières années, Mme Andrée Landry, sa soeur Kay Dagilis, sa nièce Sharon Mullen et son neveu Paul Mullen. De plus, Joseph était l'ami très aimé et apprécié des enfants de Mme Landry: Suzanne Reny, Francine Reny (Joe Ribeiro) et Michael Reny (Jennifer Reny), de ses petits-enfants: Veronica Leblanc (Jan Sauvé-Frankel), Sarah Reny, Emily Reny et Benjamin Reny, et de ses arrière-petits-enfants Sophie Sauvé-Frankel et William Sauvé-Frankel.La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins intensifs de l'Hôpital de Joliette ainsi que celui de l'Institut de Cardiologie de Montréal pour leurs soins et leur attention exceptionnels.Un service commémoratif aura lieu le samedi 29 février 2020 à 11h au3555, RUE METCALFERAWDON, QC J0K 1S0(450) 834-4222Ouverture du salon dès 10h.