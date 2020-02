BONNEVILLE, J. Bernard

À Laval, le 15 février 2020, est décédé J. Bernard Bonneville à l'âge de 98 ans.Fils de Duncan Bonneville et Berthe Parent, il laisse dans le deuil son épouse Noëlla (née Massé) après 73 ans de mariage, ainsi que leurs six enfants, France (Robert), Paul (Louise), Jean (Christiane), Denise (Jacques), André (Lyne) et Luc (Gina), ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Roland (surnommé Bobby), sa belle-soeur Gisèle et plusieurs neveux et nièces.Outre sa longue carrière dans le domaine de l'assurance, il a été bénévole au sein de la communauté de Laval pendant plusieurs décennies. À ce titre, il a été honoré à maintes reprises pour son dévouement, entre autres à l'égard de l'Association régionale lavalloise d'athlétisme. Mais sa plus grande fierté réside dans sa famille, le " clan Bonneville " comme il se plaisait à dire.On se souviendra aussi de ses talents pour peindre et travailler le bois, de son intérêt pour l'opéra et de sa passion pour les voyages. Sans oublier qu'il aimait rendre service aux gens en réparant divers objets de la vie quotidienne. Il avait l'art de ne laisser personne indifférent. Sa présence nous manquera.À sa mémoire, la famille accueillera parents et amis mardi et mercredi les 3 et 4 mars, de 14h à 17h et de 19h à 21h, au complexe funéraire :Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à l'Association des bénévoles du Centre d'hébergement Fernand-Larocque.