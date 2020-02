BASTIEN, François



À Lachute, le 12 février 2020, est décédé à l'âge de 72 ans, Monsieur François Bastien.Précédé par son frère Louis, il laisse dans le deuil ses soeurs Lorraine, France et Anne-Marie (Jean Pierre Chabot) ainsi que son frère Laurent (Anne Douville), ses neveux, nièces et autres parents et amis.La famille vous accueillera en l'église de Ste-Dorothée (655 rue Principale à Laval), le samedi 29 février à partir de 13h et le service débutera à 14h.