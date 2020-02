SENÉCAL, Robert



À Joliette, le 14 février 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Robert Senécal. Il laisse dans le deuil son frère Lorenzo Senécal (Murielle Charbonneau), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 29 février à compter de 9h à la3300 William Tremblay, MontréalSuivra un temps de prières à 10h.La famille tient à remercier le personnel des Clercs de St-Viateur pour les bons soins prodigués et leur grande humanité.www.centrefunerairejoliette.com