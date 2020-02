Gendreau, Louise





Naissance le 8 janvier 1936, dernière d’une famille de 14 enfants.Diplômée infirmière le 19 juin 1958 de l’Université Laval à Québec.En 1967, elle rencontre celui qu’elle appelle tendrement son compagnon de vie. Ils se marient à Laval en 1988. Ensemble ils ont partagé leur temps entre Laval, Boca Raton et de très nombreux voyages. Ils ont, avec une joie commune, accumulé les pays et les destinations.Louise, une femme complète, débordant d’amour, de joie et de gentillesse. Très douce, elle était également très forte et résistante considérant les nombreuses épreuves qu’elle a subies côté santé.Lundi, le 27 janvier 2020 fut son dernier jour de pleine conscience. Ses derniers mots: « Laval, mon adoré, je t’aime tant ».Louise n’a jamais repris conscience et est décédée le 13 février à 9h40 aux soins intensifs de la Cité de la Santé.Outre son époux Laval Bélanger, son fils Pierre, ses petits-enfants Bianca et Patrick, Louise laisse une nombreuse famille et de fidèles amis.La famille accueillera parents et amis pour un dernier hommage au salon :le vendredi, 28 février de 17h à 21h. Les funérailles seront célébrées le samedi 29 février à 11h à l’église St-Yves, 2975 avenue Saguenay, Laval.