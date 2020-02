BLONDIN, Jean-Paul



À St-Jérôme, le 26 janvier 2020, est décédé à l'âge de 86 ans, M. Jean-Paul Blondin, époux de Mme Monique Sabourin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Michel Proulx), Eric (Jeannette Lauzon) et Maxime (Karola Hirschbeck), ses six petits-enfants, ses deux arrière-petits-enfants, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 28 février 2020 de 13h à 16h et de 18h à 21h et le samedi 29 février 2020 dès 9h à laDESROSIERS ET FILS INC.10, DE MARTIGNY ESTST-JÉRÔMEUne prière au salon sera dite le samedi 29 février 2020 à 11h.