LAVOIE, Marc



Le 12 février 2020, à l'âge de 61 ans, est décédé Marc Lavoie, époux de Diane Dubé.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils David et Daniel, sa soeur Sylvie (Enzo), ses beaux-frères, sa belle-soeur, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.Commis aux ventes, il a travaillé plus de 43 ans, apprécié et respecté, il a partagé une vie extraordinaire avec tous.La famille vous accueillera le vendredi 28 février de 19h à 22h et le samedi 29 février dès 9h à:6500, BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC J3Y 8Z4www.dignitequebec.comUn hommage en sa mémoire aura lieu à 11h30 au salon.