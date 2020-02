LAMOTHE, Gabrielle

(née Lebrun)



À Montréal, le 24 janvier 2020, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Gabrielle Lebrun, épouse de feu Armand Lamothe.Elle laisse dans le deuil ses enfants Benoit (Diane), Richard (Sylvie) et Diane Lamothe (Thanh), ses petites-filles Éliane et Myriam, ses soeurs Mariette et Yolande Lebrun (Richard) autres parents et ami(e)s.Ses funérailles, en présence des cendres, seront célébrées en l'église Notre-Dame d'Anjou (8200 Place de l'Église) Anjou, le samedi 29 février à 11 heures. La famille recevra les condoléances, à l'église, à compter de 9h30 heures. L'inhumation des cendres aura lieu, ultérieurement, au cimetière St-François D'Assise.Un don, en sa mémoire, à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, serait apprécié.www.salonfunerairelfc.com