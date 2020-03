GAGNON, Clermont



10 décembre 1938 - 19 février 2020Nous avons la triste nouvelle de vous annoncer le décès de notre frère Clermont Gagnon. Il est décédé à Sherbrooke, le 19 février 2020, à l'âge de 81 ans. Il était le fils de feu Roméo Gagnon et de feu Élisabeth Lessard.M. Gagnon laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Claude (Murielle), Denise (Édouard), Nicole, Francine (René) et Pierre (Lucie), son neveu Jean-François (Jacinthe), son filleul Yvan Fecteau (Josée), ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.M. Gagnon a travaillé fièrement 41 ans pour la compagnie Emballages Kruger inc. de Ville Lasalle.La famille vous accueillera à laSTEVE ELKAS INC.4230, RUE BERTRAND FABISHERBROOKE, J1N 1X6, (819) 565-1155le samedi 7 mars de 12h à 14h30. Suivra une cérémonie d'adieu à 15h.L'inhumation au Cimetière St-Michel de Sherbrooke aura lieu à une date ultérieure.La famille tient à remercier sincèrement le personnel du 4e étage du CHSLD de Youville pour l'attention et les bons soins prodiguées.Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la fondation Parkinson Québec.