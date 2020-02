LABELLE, Ginette



À Montréal, le lundi 10 février, à l'âge de 73 ans, est décédée Ginette Labelle.Elle laisse dans le deuil son fils Marc-André Watier et sa conjointe Amy, leurs enfants Nathan et Nicholas Watier, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le dimanche 1er mars dès 13h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même à 15h.Un don à la mémoire de Ginette peut être fait à Diabète Québec.