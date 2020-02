Hausse des mises en chantier

Selon les plus récentes données publiées par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le nombre de mises en chantier dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec a augmenté au cours du mois de janvier 2020.

Si l’on se fie à la tendance, la construction est plutôt à la baisse puisqu’elle se chiffrait à 6567 mises en chantier en janvier, comparativement à 7294 en décembre. La tendance permet de supprimer l’effet des hauts et des bas saisonniers de sorte qu’il est plus facile de comparer le rythme d’activité d’un mois à l’autre.

«L’activité de construction résidentielle dans la région de Québec en janvier 2020 a été à l’image de l’année qui vient de se terminer, où les logements locatifs ont représenté plus de 70% des nouvelles unités d’habitation mises en chantier. Rappelons-nous que les fondations ont été coulées en 2019 pour plus de 4400 unités locatives, soit le niveau le plus élevé dans la région depuis au moins les 30 dernières années. La cadence pourrait toutefois ralentir quelque peu en 2020, compte tenu du volume déjà élevé de logements locatifs en construction», mentionne M. Nicolas Bernatchez, analyste principal, économie à la SCHL.