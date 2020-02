La maison de la semaine: près de ceux qu’on aime

Ce reportage a été réalisé avec la collaboration du courtier André Dussault de Royal Lepage Inter-Québec. Pour en connaître davantage sur cette propriété, cliquez ici.

Notre maison de la semaine située dans le Faubourg Saint-Raphaël à Lebourgneuf répond à un besoin profond, celui de vivre près des gens qu’on aime. La propriété proposée par le courtier André Dussault de Royal Lepage Inter-Québec peut réunir une grande famille et offrir un logement à des êtres chers avec lesquels il y a tant de beaux moments à partager.

Le rez-de-chaussée se déploie autour d’un élégant escalier central en bois, qui se dresse tel le pilier de cette maison. Le hall, son walk-in et la salle d’eau annoncent que la demeure est prête à accueillir beaucoup de monde.

L’immense îlot (12 pieds de long) de la cuisine, couvert d’un comptoir en granit puis entouré de rangement, deviendra certainement le point de ralliement privilégié des membres de la famille et des visiteurs. La personnalité des surfaces de travail en pierre, les armoires en bois qui ont du caractère, la hotte-cheminée en acier inoxydable, l’évier sous plan, l’espace cellier et café, les électroménagers en acier inoxydable et le vaste garde-manger font de cette cuisine un environnement à la fois convivial, pratique et raffiné. Une salle à manger des grands soirs et un coin-repas quotidien prennent place de part et d’autre de la pièce.

Le salon, réchauffé par un plancher de bois rappelant celui de l’escalier, promet des soirées de jeux enivrantes et des séances de cinéma en groupe. Sa porte-fenêtre triple mène à la cour, qui favorise aussi les rassemblements avec sa piscine creusée, ses terrasses, son garage détaché et plusieurs espaces de stationnement.

Repos et divertissement

L’étage est plongé dans une ambiance tranquille dont profite toute la famille au moment de dormir. On y retrouve deux agréables chambres d’enfants (garde-robe double), un bureau ainsi que la chambre principale et son walk-in, qui bénéficie d’un accès privé à la salle de bains familiale. Spacieuse et raffinée, elle propose de se détendre dans une baignoire à podium, de se réveiller sous le jet de la douche en verre et en céramique, de se préparer en duo devant les deux lavabos de la vanité et de garder la pièce bien rangée en offrant du rangement intégré.

Quant au sous-sol accueillant une grande salle familiale, il est destiné au divertissement. Une pièce supplémentaire attend même de se voir attribuer une vocation, comme celle d’un gym ou d’un cinéma maison.

Espaces supplémentaires et logement

La très vaste salle de lavage (chute à linge) donne accès à un espace qui accueillait autrefois une garderie, proposant une pièce commune, deux chambres et une salle de bains avec douche supplémentaire. D’ici, il est possible de visiter les grands-parents ou les amis qui habitent le logement aménagé au rez-de-chaussée.

Celui-ci bénéficie d’une entrée extérieure privée et d’un accès à la cour. Ensoleillé, facile d’entretien et agréable, il peut accueillir un couple dans son aire de vie ouverte (salon, cuisine et salle à manger), sa salle de bains avec douche et baignoire ne partageant pas la même pièce que la salle de lavage, puis sa chambre dotée d’un walk-in.