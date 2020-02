L’amour et le désir n’ont pas d’âge

Les temps ont bien changé depuis qu’on se jurait fidélité au XVIIe siècle ou au XVIIIe.

À cette époque, la mort frappait à l’âge de 30 ou 40 ans. Depuis une centaine d’années, la vie a cessé d’être brève et nous avons gagné, sur la mort, une bonne trentaine d’années, nous dit Pascal Bruckner, l’auteur, entre autres, du surprenant Nouveau désordre amoureux (1977) et du capiteux Lune de fiel (1981). Ce temps gagné, ce « cadeau ambigu » a bouleversé nos habitudes de vie et notre rapport au monde.

Ce n’est pas la même chose s’engager pour dix ans ou pour quarante ans. À partir de cinquante ans, notre corps, tous sexes confondus, commence à se flétrir. Ce vieillissement inévitable signifie-t-il pour autant la fin du désir d’aimer et de séduire ? Sûrement pas, dit Bruckner en appelant à l’appui un grand nombre de personnalités des lettres et du cinéma, de Doris Lessing et Colette à Annie Ernaux, de Molière à Tennessee Williams, en passant par le cinéaste Mike Nichols, Marguerite Duras, Dany Laferrière, Freud et même Sénèque.

Les chapitres consacrés aux amours tardives sont particulièrement intéressants. L’allongement de la vie étant un fait incontestable, il est inévitable que le mariage n’ait plus la même signification ni la même durée. Les couples se séparent, envoyant sur le marché du célibat autant d’hommes que de femmes. Le cœur meurtri se sent souvent rajeuni et il ne croit pas encore que le temps du dernier amour soit arrivé. Même si la raison nous commande la plus grande prudence, il nous arrive encore de nous laisser étourdir par « les derniers feux du plaisir et de la tendresse ».

Ces derniers feux prennent parfois le chemin des écarts d’âge. Un vieil homme s’éprend d’une jeune femme — « Goethe, à 72 ans, demandant en mariage une quasi-adolescente de 19 ans » —, une vieille femme s’éprend d’un jeune homme comme dans le film Vers le sud, de Laurent Cantet, d’après une nouvelle de Dany Laferrière.

S’il était plus fréquent de voir « un Jules aux tempes grises » au bras d’une nymphette, les choses commencent à changer, nous dit l’auteur, citant le cas du président français Emmanuel Macron. Bien sûr, il y a de l’intérêt dans l’air, souvent plus important que les sentiments amoureux, mais au nom de quelle morale va-t-on l’interdire ? Va-t-on demander aux gens d’un certain âge, « aux candidats défraîchis » de s’abstenir ? À partir de 65 ans, ne serions-nous bons que pour la casse et « déboutés du droit au plaisir », alors qu’on nous a fait miroiter l’avènement d’une société hédoniste ?

Pourtant, on aime à 60 ans comme on aime à 20, affirme Bruckner, citant Oscar Wilde : « Le drame de la vieillesse, c’est qu’on reste jeune », au risque de paraître ridicule aux yeux du reste de la société jeune, qui souvent se dégoûte de tels comportements et les condamne.

« Sérénité de la chair »

À 60 ans, Madonna a osé poster sur Instagram une photo d’elle seins nus. Applaudissements pour les uns, scandale pour les autres. Cela ne signifie pas qu’il faille l’imiter. Nombreux sont les couples qui, sur le déclin de leur vie, ont atteint une « sérénité de la chair » apaisante, mais d’autres, à 60, 70 et même 80 ans continuent de « ressentir l’impérieuse nécessité du désir », voulant persister dans la joie charnelle le plus longtemps possible. Pourvu que cette « appétence charnelle » demeure discrète, pour ne pas provoquer l’indignation, met en garde l’auteur : Comment de ravissantes créatures peuvent-elles s’afficher avec des patriarches repoussants ? pourrait-on se demander. Il faut être conscient de son dépérissement, dit-il, ne pas jouer les jeunes premiers à 60 ans, ne pas se croire irrésistible.

Dans son ouvrage, Pascal Bruckner fait ressortir la complexité amoureuse. Notre société vieillit et malgré leurs « chairs vieillissantes », plusieurs continuent de chercher l’âme sœur.