L’Association des joueurs n’écarte pas l’idée d’une garde partagée

Plus les jours passent, plus les appuis tournent en faveur du projet d’une garde partagée entre Montréal et Tampa Bay pour la formation des Rays. Ce fut au tour de l’Association des joueurs du baseball majeur de mettre son grain de sel dans le dossier, samedi.

Dans une entrevue dans le Tampa Bay Times, le directeur exécutif Tony Clark y a été d’une déclaration intéressante. Il n’écarte pas l’idée des villes soeurs du revers de la main. Loin de là.

«Je ne vais pas dire qu’il serait impossible d’en venir à une entente acceptable pour les joueurs afin de séparer leur saison entre Tampa Bay et Montréal, a-t-il mentionné.

«Ce ne serait définitivement pas la situation idéale pour les joueurs ou pour les amateurs dans les deux villes.»

Dans un monde idéal, l’Association des joueurs aimerait que les Rays et les politiciens de la région de Tampa Bay trouvent une solution afin que l’équipe demeure à cet endroit à temps plein.

«C’est dommage que la situation à St.Petersburg soit rendue à ce point et que les propriétaires et les autorités locales n’aient pas encore été en mesure d’en venir à une entente pour bâtir un nouveau stade qui serait logique sur les plans économique et géographique, a ajouté Clark.

«On préfèrerait davantage que l’équipe et les joueurs demeurent à Tampa Bay et qu’ils soient identifiés à un seul marché.»

Informée par le baseball majeur

Depuis plusieurs mois, les dirigeants des Rays sont en discussions avec les autorités de St.Petersburg, mais le dossier d’un nouveau stade avance à pas de tortue.

Puis, le projet d’implanter un nouveau domicile à Ybor City est en train de renaître de ses cendres. Toutefois, on est très loin d’une pelletée de terre.

L’Association des joueurs a été mise au courant d’une garde partagée seulement lorsqu’elle a été annoncée et sans avoir de détails précis.

«La logistique pourrait être compliquée avec deux domiciles, a précisé Clark.

«Que ce soit pour les installations ou le déménagement de leurs familles, ça serait un défi avec le type de calendrier que nous avons. Les jeunes familles devraient penser à inscrire leurs enfants à l’école dans les deux endroits. Ce sont des aspects qui sont beaucoup plus faciles à gérer avec une seule place.»

Le commissaire Rob Manfred a mentionné la semaine dernière que ces problèmes n’étaient pas insurmontables alors que le propriétaire Stuart Sternberg serait prêt à dédommager les joueurs.

«Il sera intéressant de voir quand nous serons appelés formellement à faire partie de la discussion. Je ne connais pas le cadre de ces négociations. J’assume que toutes les options seraient mises sur la table.