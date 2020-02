Le but en or 10 ans déjà

Pour la plus vieille génération, le but de Paul Henderson, inscrit dans la dernière minute du huitième match de la Série du siècle, est le plus important de l’histoire du hockey canadien. Pour la suivante, la palme revient inévitablement à Sidney Crosby, dont le but en or marqué en prolongation contre les États-Unis a propulsé le Canada sur la plus haute marche du podium olympique.

Évidemment, tout le monde se souvient du moment. Dernier événement des Jeux olympiques de Vancouver. En 2010. Le 28 février. Il y aura donc 10 ans, vendredi. Déjà !

« C’est affolant de réaliser que ça fait déjà 10 ans. Ç’a passé tellement vite. Ce sont des souvenirs incroyables », a indiqué Crosby, questionné à ce propos par Le Journal lors de la dernière visite du Canadien à Pittsburgh.

« Pour un jeune qui avait regardé les Olympiques et qui avait rêvé de représenter le Canada, le simple fait de gagner une médaille d’or aurait été spécial. Le faire de cette façon... c’est le rêve de tous les enfants », a ajouté le capitaine des Penguins, affichant encore des étoiles dans les yeux, une décennie plus tard.

L’enjeu était grand pour les joueurs de la formation canadienne. La déconfiture, quatre ans plus tôt, aux Jeux olympiques de Turin était encore bien présente dans la mémoire des partisans et des bonzes de Hockey-Canada. Le Canada avait alors terminé au septième rang. Son pire résultat olympique de l’histoire en hockey masculin.

« Il y avait beaucoup de pression sur nous. Nous étions de retour dans notre pays. On savait ce qui était à l’enjeu. Après tout, au hockey canadien, il n’y a qu’une couleur de médaille acceptable, et c’est l’or », a rappelé Rick Nash, croisé récemment au Centre Bell.

Le Canada a chaud

Le Canada a frôlé la catastrophe à quelques occasions en cours de route. Une victoire à l’arraché en tirs de barrage contre la Suisse (grâce à un but de Crosby) et un revers aux mains des Américains, pendant le tournoi à la ronde, n’auguraient rien de bon.

En demi-finale, le Canada avait vu la Slovaquie transformer un déficit de trois buts en un retard d’un seul but avec un peu moins de cinq minutes à écouler à la rencontre. Tout le monde au GM Place de Vancouver, rebaptisé la Place de hockey du Canada le temps des olympiades, avait retenu son souffle. De même que les 34 millions d’habitants du pays.

Équipe Canada n’a pas eu la même chance en finale, contre les États-Unis. Avec 25 secondes à faire au troisième vingt, Zach Parisé avait créé l’égalité, jetant une douche froide dans la foule.

« On tirait de l’arrière par deux buts, on était parvenus à créer l’égalité dans les dernières secondes. C’était tellement excitant », s’est souvenu Patrick Kane, qui avait participé aux deux buts des Américains.

Bénéficiant assurément du momentum, la troupe dirigée par Ron Wilson avait le sentiment qu’elle serait couronnée de l’or olympique pour la première fois depuis le miracle de Lake Placid, en 1980.

David Backes témoigne de l’ambiance qui régnait dans le vestiaire américain.

« Ryan Whitney s’était levé et avait affirmé que quelqu’un dans ce vestiaire allait jouer les héros. On y croyait tous. Pour nous, ce n’était qu’une question de temps avant de saisir cette occasion. »

Un script parfait

De leur côté, les Canadiens, secoués, n’ont eu qu’une quinzaine de minutes pour reprendre leurs esprits. Par chance, le groupe misait sur plusieurs joueurs aguerris. Neuf joueurs étaient âgés de plus de 30 ans, dont les plus vieux étaient Jarome Iginla, Chris Pronger, Dan Boyle, Martin Brodeur et Scott Niedermayer.

« On a réussi à tourner la page rapidement. Tous les vétérans étaient calmes et confiants. Niedermayer, un grand leader, est probablement l’une des raisons pour lesquelles nous étions dans cet état d’esprit. En tant que jeune joueur, on pouvait se nourrir de ça », a reconnu Crosby.

Il n’y a pas que des propos apaisants des vétérans que le numéro 87 allait se nourrir. Sept minutes et 40 secondes après le début de la prolongation, il déjouait Ryan Miller d’un tir rapproché après avoir accepté une passe d’Iginla. « Personne n’aurait pu écrire un meilleur script », soutient Ryan Getzlaf, 10 ans plus tard. « Crosby, l’enfant prodige du Canada, marque le but gagnant en prolongation. C’était parfait. C’était un moment incroyable pour le hockey. »

Et du coup, Crosby, bien qu’il comptait déjà une Coupe Stanley à son palmarès, entrait dans la légende à seulement 22 ans et demi.

– Avec la collaboration de Jean-François Chaumont.

Un témoin pas si privilégié

Membre de l’équipe canadienne, Shea Weber a vu le but... à la télé

À la dizaine de vétérans âgés de plus de 30 ans avaient été greffés quelques fougueux blancs-becs.

Du nombre, Shea Weber, du haut de ses 24 ans et demi, était le quatrième plus jeune du groupe. Le Britanno-Colombien possédait déjà un peu d’expérience sur la scène internationale. En plus d’avoir remporté l’or avec l’équipe canadienne junior en 2005, il avait aidé deux fois la nation à monter sur le podium lors des championnats mondiaux de 2007 (or) et de 2009 (argent).

Alors au cœur de sa quatrième saison complète à Nashville, le choix de deuxième tour des Predators (49e au total) en 2003, avait connu un très bon tournoi. Ses six points, dont deux buts, en sept rencontres, en avaient fait l’arrière le plus productif de la délégation canadienne.

D’ailleurs, il avait été nommé sur l’équipe d’étoiles de la compétition

À peine rentré au banc

Aux premières loges pour voir le but égalisateur de Zach Parisé (il se trouvait à ses côtés), Weber venait tout juste de compléter sa quatrième présence de la prolongation lorsque Sidney Crosby a procuré la victoire au Canada.

Rencontré à ce sujet, en marge du match des étoiles, le capitaine du Canadien s’est plongé dans ses souvenirs.

« C’était bizarre, parce que je venais de rentrer au banc. Ça faisait deux ou trois secondes que j’étais assis. Je ne regardais même pas le jeu. Soudainement, j’ai vu tout le monde se lever et sauter sur la glace », a-t-il raconté.

« Sur le coup, j’ai pensé : “Hein ! Qu’est-ce qui vient de se passer ?” Après l’avoir réalisé, j’ai ressenti une vague de fierté et de joie m’envahir. Ce n’est que plus tard que j’ai vu le but », a-t-il poursuivi.

Weber n’est donc pas différent des millions de téléspectateurs qui ont vu ce but à la télévision. La différence, c’est qu’il ne l’a pas vu en direct. Ironique, tout de même !

Même si l’attaquant des Penguins n’avait pas fait bouger les cordages depuis le match de qualification contre l’Allemagne, Weber n’était pas surpris de le voir s’illustrer à un moment aussi important.

« Tout le monde aurait misé sur Sidney Crosby pour marquer ce but. À ce moment, il était le meilleur joueur au monde. À tout le moins, le meilleur au Canada. C’était une fin comme dans les livres. »

Et elle y restera écrite longtemps.

« Je venais de sauter sur la patinoire. J’ai foncé au filet avec l’intention de m’emparer d’un retour. Mais, il n’est jamais venu. J’étais un jeune de 20 ans, alors jamais je ne me serais attendu à être sur la glace pour un moment pareil. »

– Drew Doughty, plus jeune joueur de l’équipe canadienne

« Ce but, c’est la première image qui me vient en tête quand je pense aux Jeux de Vancouver. C’était un match tellement serré. J’en garde de précieux souvenirs. »

– Patrice Bergeron, limité à une mention d’assistance

« Je n’ai pas joué beaucoup, mais j’avais assurément l’un des meilleurs sièges pour assister à l’un des plus grands matchs de l’histoire du hockey. »

– David Backes, porte-couleurs des États-Unis

« La célébration de Sid s’est faite instantanément. Il savait qu’il avait marqué. Il sautait dans les airs, il avait les bras au ciel. »

– Marc-André Fleury, troisième gardien du Canada

« J’ai été le premier à sauter sur la glace, à rejoindre l’attroupement de coéquipiers. Dans le vestiaire, c’était spécial. On était tellement heureux. »

– Rick Nash, l’un des vétérans des Jeux de Turin