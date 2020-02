Le Madrid de Mitch

COSTA RICA | Encore plus gros que les dinosaures de la belle époque du Madrid sur la 20, celui de Mitch Perreault fera 30 pieds de haut par 60 pieds de long. Vous lui passerez presque sous le menton sur la route qui mène au sud du Costa Rica.

Dans quelques semaines, Sylvie Vaudrin, Mitch et leur fille de 23 ans Maude ouvriront un magnifique complexe regroupant station d’essence, parc aquatique, deux restaurants et des bureaux dans ce coin de pays où les après-midi de 35 à 37 degrés ne sont pas rares.

À deux heures de la capitale San Jose, sur le bord de l’océan Pacifique, la devise du pays est : « Que vivent pour toujours le travail et la paix. »

Le Costa Rica est étonnant. Il est en croissance remarquable tant sur le plan économique que sur celui de la conscientisation environnementale. Un pays d’une propreté exemplaire et soucieux de préserver tout ce qui enrichit et embellit la planète. De grosses pointures telles Intel, Coca-Cola, Proctor and Gamble, IBM et Bacardi ont décidé de venir s’y installer.

Plus de deux millions de touristes débarquent annuellement dans des conditions qui, à première vue, n’offrent pas le luxe hôtelier des destinations populaires comme le Mexique ou la République dominicaine, mais un côté sauvage ou inexploité sympathique. Pas de McDo, Burger King ou Wendy’s et le poisson est excellent à Playa Ventanas.

LE PLEIN DU QUÉBEC

Si un jour vous passez par Ojochal, sur la 34 (Costanera) sud, vous verrez le dinosaure géant qui aura coûté plus de 30 000 $ à Mitch afin que chaque passant se souvienne ou apprenne qu’on peut faire le plein comme au Madrid de Saint-Léonard d’Aston près de Drummondville, mais, cette fois, à deux heures du canal de Panama et l’air conditionné dans le tapis. Une légende du Québec en Amérique centrale, pour dire hein ?

DISONS QUE...

« Dans la LHJMQ, ne nous laissez plus tomber... » (Les gants)

Malchance sur un trottoir de Montréal. Il tombe sur le dos et se casse le nez.

Que fait-on dans les ruisseaux ? On rigole.

Si je comprends bien, les billets pour les matchs du Canadien en séries cette année ne seront ni en carton ni électroniques.

Avez-vous remarqué ? Les paradis fiscaux sont toujours dans l’eau chaude.

On salue les Inuits qui sont à Montréal en vacances dans le sud.

Iriez-vous aux funérailles de quelqu’un qui n’est pas venu aux vôtres ?

Si on danse sur Facebook, est-ce qu’on danse en ligne ?

LA FAMEUSE 15

Oui, la 15 qu’on appelle aussi la 132 à la hauteur de La Prairie représente un véritable danger. C’est dans mon coin et, depuis environ 35 ans, j’y ai vu des dizaines d’accidents, dont plusieurs mortels. Ceux qui ont pensé à installer cette autoroute collée sur le fleuve de La Prairie à Boucherville étaient de parfaits inconscients. Dès que les vents se lèvent, tout le monde est en danger et même en été.

À demain... aux Sports