Le Rouge et Or demeure en vie

Acculé au pied du mur, le Rouge et Or de l’Université Laval a prolongé sa saison en disposant samedi soir au PEPS du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke trois manches à zéro pour égaler la série demi-finale du circuit de volleyball masculin une victoire de chaque côté.

Balayé vendredi soir lors du premier match, le Rouge et Or a servi la même médecine au Vert & Or en s’imposant par la marque de 25-20, 36-34 (après avoir échappé 11 points de set et sauvé deux) et 25-17. Le match décisif aura lieu dimanche après-midi au PEPS à 14 h 30. Le vainqueur obtiendra son billet pour le championnat canadien puisque le RSEQ possède deux entrées et affrontera les Carabins de l’Université de Montréal en finale provinciale. Les Bleus ont écarté UNB en deux parties.

«Ça faisait longtemps que je n’avais pas souri, a résumé l’entraîneur-chef Pascal Clément. Au-delà de la victoire, ce fut l’un des plus beaux matches présenté au PEPS cette année. Nous avons notamment eu droit à un 2e set incroyable. Chapeau aux athlètes.»

Difficile parce que Clément laissait de côté un vétéran de 5e saison, la décision de miser sur le passeur Ludovic Martin au profit d’Ethan Ellison a pesé lourd dans l’issue du match. Martin s’est aussi signalé au service et avec ses deuxièmes mains qui semaient l’incertitude dans le camp adverse.

«C’était une décision nécessaire, a résumé Clément. Ludovic a montré qu’il était prêt. En optant pour Ludovic, on recherchait aussi un coup double. Lui et Nicolas Fortin ont une relation de confiance depuis le berceau. Nicolas avait éprouvé des difficultés depuis quelques parties et son jeu était en dents de scie. Ce soir, il a eu un taux de succès de 35 pour cent dans ses attaques, ce qui est très bon.»

À son deuxième match depuis son retour au jeu après avoir soigné des blessures à un genou et à une cheville, l’attaquant Alexandre Obomsawin a bien fait. «Il a été meilleur que vendredi et il a pris son envol, a mentionné le pilote lavallois qui prendra sa retraite au terme de la présente saison. C’est la première fois depuis le Challenge SSQ en septembre qu’on mise sur notre effectif complet. D’ici à 14 h 30, dimanche, les gars doivent être disciplinés et concentrés.»