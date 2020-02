Le Vermont, c'est chocolat!

Quelle que soit la saison, une balade dans le Vermont est promesse de bons moments et de belles dégustations. Fruits, fromages, sirop d’érable et chocolats sont offerts le long de la route. C’est d’ailleurs pour mieux découvrir ces derniers que l’État du Vermont a créé une Route du chocolat. Certains de ces arrêts proposent même de véritables expériences immersives. Voici quelques pistes.

The Chocolatorium

Dans un ancien hangar à wagons d’Arlington Est (261 Mill Road), on fait la connaissance de Cocoa, le plus grand ours en peluche en chocolat du monde. On peut également assister à une démonstration comprenant un court métrage sur la provenance et la fabrication du chocolat. Ensuite, chaque personne reçoit une boîte de sept chocolats à déguster en discutant de la façon dont ils sont fabriqués et de leur provenance. Par la suite, on peut admirer une collection de moules à chocolat antiques et une autre de tablettes de chocolat provenant du monde entier.

Laughing Moon Chocolates

Dans le charmant village de Stowe, Laughing Moon Chocolates offre des ateliers. Aussi, chaque année, une Chasse aux œufs de Pâques est organisée. Cette année, elle débutera à 10 h au Green Mountain Club (4711 Waterbury Stowe Rd, Waterbury Center). Parents et enfants parcourent les sentiers et recherchent les œufs qu’ils peuvent ensuite échanger pour du chocolat. L’activité est gratuite, mais on suggère de s’habiller pour le plein air et d’apporter son panier. Par la suite, entre 11 h et 14 h, on se rend à Laughing Moon Chocolates (78 South Main Street, Stowe Village), pour rencontrer le lapin de Pâques. À noter qu’à cet endroit, on peut voir les chocolatiers à l’œuvre et assister, tous les jours à 14 h, à des démonstrations gratuites de fruits trempés dans le chocolat.

Lake Champlain Chocolates

Lake Champlain Chocolates propose des visites guidées de son usine de Burlington (750 rue Pine). Gratuite et informative, elle comprend une dégustation ! Le chocolat étant produit du lundi au vendredi, les visites ont lieu ces mêmes jours entre 11 h et 14 h. Visites autoguidées après 15 h. En saison estivale, on suggère d’arriver tôt.

Sweet Seasons Farm

Que diriez-vous d’un service à l’auto de chocolats ? Pendant les mois d’hiver, c’est offert aux confiseries Sweet Seasons Farm de St. Johnsbury (2557 Spaulding Road). Il suffit de leur téléphoner, de leur envoyer un courriel ou de leur laisser un message Facebook. On se rend ensuite à leur ferme pour recevoir sa commande dans le confort de son automobile. Aussi, lors de certaines fêtes (St-Valentin, fête des Mères, Action de grâce, etc.), la ferme est entièrement décorée selon un thème, ce qui mérite un arrêt.

