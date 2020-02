Paris Hilton, Bill Gates & Oprah: les clients ultra-riches de Bombardier

Dans cette chronique hebdomadaire, nous nous proposons de scruter la valse des millions qui entoure les ventes immobilières, les achats de biens de luxe ou autres faillites retentissantes des gens riches ou célèbres.

Des jets d’affaires à 65 millions $ US

Photo tirée du site Bombardier.com

Les jets d’affaires privés qui doivent maintenant assurer l’avenir de Bombardier (après la vente annoncée cette semaine de Bombardier Transport) sont destinés à une clientèle d’ultra-riches. Selon une étude publiée cet automne par la firme Honeywell, 8000 nouveaux jets privés devraient être achetés dans la prochaine décennie, soit presque le double du nombre de jets privés actuellement en activité. Un cinquième est destiné au 1 % des plus riches de la planète. Le milliardaire Bill Gates est déjà propriétaire d’un Global Express 700 de Bombardier de 40 millions $ US. Paris Hilton, Jay-Z, Jennifer Lopez et Oprah Winfrey seraient aussi propriétaires de jets privés. Le Global 7500 fait partie des plus gros, puissants et luxueux jets privés jamais construits (avec quatre espaces de vie, dont une cuisine complète, et un prix de 65 millions $ US). Le hic, ces avions seraient proportionnellement 40 fois plus polluants que les avions commerciaux normaux.

Photos tirées du site Bombardier.com

L’ex-roi de la pharmacie met en vente sa maison

Capture d’écran tirée du site RoyalLepage.ca

L’ancien roi de la pharmacie au Québec, Jonathan-Yan Perreault, a mis en vente sa maison de Lac-Beauport, en banlieue de Québec, pour 4,5 millions $. « Résidence de luxe absolument remarquable par son unicité ! Ce château moderne se déploie sur près d’une centaine de pieds de façade. Près de 10 000 p2 de surface habitable offrant 5 chambres, 6 salles de bain, gym, cinéma maison, cave à vin et garage triple. Magnifique aménagement paysager avec piscine creusée, spa, fontaine et plage », décrit le courtier André Dussault, de Royal LePage. Perreault avait fait l’achat de la résidence en 2013 du hockeyeur Simon Gagné pour 3,4 millions $. Perreault a plaidé coupable en 2017 à une soixantaine de chefs d’infraction reliés à l’exercice de la pharmacie. Il a été radié de son ordre pour 31 ans.

Hypothèque légale reliée à un ex des Expos

Photo d'archives

Une Caisse Desjardins du nord de Montréal a inscrit une hypothèque légale sur deux condos de l’arrondissement Anjou, à Montréal, au début février. L’hypothèque est reliée à un jugement de 2018 contre l’ancien joueur de l’organisation des Expos de Montréal Tony

Marabella. Ce dernier doit plus de 420 000 $ à Desjardins, selon le jugement. Marabella a connu des ennuis après la fin de sa carrière dans le baseball en 1997. En 2013, il s’était notamment fait saisir son luxueux condo de Saint-Lambert pour des taxes et des paiements hypothécaires impayés.

Une montre très spéciale pour Drake

Photos WENN et Jacob & Co

Le chanteur torontois Drake possède une imposante collection de montres de luxe. Dernier ajout à sa collection : une montre de 620 000 $ US inspirée du casino. Cette montre de Jacob & Co. appelée Astronomia Casino a la particularité d’être équipée d’une roulette fonctionnelle pour tester le hasard. Un diamant blanc d’un carat tourne toutes les 30 secondes, faisant miroiter une de ses 288 facettes, selon le Robb Report.