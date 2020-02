Maison symphonique: Patrice Michaud s’offre la totale

Patrice Michaud a choisi de s’offrir la totale pour le spectacle Un Michaud sur son 36 qu’il présentera, le 5 mars, à la Maison symphonique de Montréal. Il revisitera son répertoire, sans ses musiciens et sans sa guitare, avec les musiciens de l’Orchestre symphonique de Québec. Le Journal s’est entretenu avec l’auteur, compositeur et interprète.

Est-ce qu’il s’agit d’une première expérience, pour toi, avec un symphonique ?

« Je peux presque dire oui. J’avais fait une version de ma chanson Mécanique générale, en 2017, lors d’un concert de Noël avec Boucar Diouf et l’Orchestre symphonique de Montréal. C’était chouette, mais c’était trois minutes et demie seulement. J’ai déjà été accompagné, aussi, par des ensembles à cordes, mais rien de comparable avec un projet aussi ambitieux que celui-ci. »

Tu vas être sur scène sans ta guitare et sans tes musiciens. Il y aura un percussionniste additionnel et Antoine Gratton, qui signe, avec Gabriel Desjardins, les arrangements, sera au piano. Parle-moi un peu de cette immersion totale ?

« J’avais envie que l’on soit dans un concert symphonique et qu’on s’éloigne de la rencontre entre la chanson pop et la musique orchestrale. Je voulais aussi faire quelque chose de différent versus les spectacles que j’ai donnés au cours des précédentes tournées. Mes repères ne sont plus là et c’est ce que je voulais. On a travaillé les introductions des chansons et le public va être largué jusqu’à ce que le thème embarque. Ça va créer de la dynamique et des surprises. »

Ça représente quoi, pour toi, cette aventure symphonique ?

« Je n’ai pas de formation technique en musique et je n’ai jamais étudié là-dedans. En secondaire 5, on m’a fortement recommandé, en raison de mon absence de talent assez notable à la trompette, de laisser l’harmonie pour aller vers les arts plastiques. J’ai longtemps porté, lorsque j’ai commencé à faire de la musique, le chapeau de l’imposteur. Je n’aurais pas pu faire ça, il y a dix ans. »

Est-ce que ces spectacles deviennent une certaine forme de revanche à l’endroit de ce professeur qui dirigeait l’harmonie à la polyvalente de Cap-Chat en Gaspésie ?

« J’ai fait une boutade à cet effet sur ma page Facebook, mais je ne lui en veux absolument pas. Il avait bien raison. Je jouais de la trompette et c’était une sainte horreur. Il n’y avait rien de bon qui se passait là. Ce professeur était fin et passionné et je vais lui rendre un bel hommage en ouverture du spectacle. »

À quoi va ressembler ce concert ? Qu’est-ce que tu vas jouer ?

« On va se promener à travers mes trois albums. J’ai aussi été chercher des chansons que le grand public qui me suit ne connaît pas tant, qui n’ont pas tourné à la radio et que j’ai très peu jouées en tournée. Il y en a même une ou deux, un peu mal aimées, desquelles je m’étais éloigné avec les années et qui prennent maintenant tout leur sens dans un habillage orchestral. ».

Quelle a été ta réaction lorsque tu as entendu les premières versions des maquettes orchestrales réalisées par Antoine Gratton et Gabriel Desjardins ?

« Les gars m’avaient préparé en me disant que les sonorités de claviers qui sont utilisées pour faire ces maquettes étaient très sommaires et qu’on ne pouvait pas sentir toutes les nuances. Je m’attendais à ce que ça sonne un peu la canne, mais non, ça sonne. Ça se passe et ça m’a donné une bonne idée de comment c’était pour sonner lors des répétitions. J’ai commencé à triper dès l’écoute des premières maquettes. »

Le cycle de ton dernier album, Almanach, est terminé depuis septembre dernier. Est-ce que tu as commencé à travailler sur de nouvelles pièces ?

« J’ai beaucoup écrit au cours des derniers mois et j’ai fait trois jours de studio avec des musiciens sans avoir de chansons. J’accumule des idées, j’ai beaucoup de stock et de musique et je vais voir ensuite avec quoi je vais travailler pour faire de nouvelles tounes. »

► Patrice Michaud sera en vedette avec les musiciens de l’Orchestre symphonique de Québec le 5 mars à la Maison symphonique.