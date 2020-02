Métier de l’immobilier: gestionnaire d’immeuble, toute une logistique

Le gestionnaire d’immeuble porte bien des chapeaux. Il administre et coordonne une multitude d’activités liées à la gestion et à la location de biens immobiliers au nom des propriétaires.

Photo Can Stock Photo / nruboc

Des aptitudes essentielles

L’étendue de la tâche du gestionnaire d’immeuble est très vaste et elle varie selon les endroits. Un sens de l’organisation hors pair est essentiel, puisque le gestionnaire d’immeuble gère plus d’un dossier à la fois. Rigueur, autonomie, initiative et adaptation doivent faire partie intégrante des aptitudes du gestionnaire d’immeuble.

C’est au gestionnaire d’immeuble que revient la responsabilité de négocier ou d’approuver les contrats de location ou les baux pour divers immeubles dont il est responsable. Il prépare et administre également les contrats prévoyant la prestation de services immobiliers comme le ménage et l’entretien ou les services de sécurité et les systèmes d’alarme. Bien évidemment, il doit aussi veiller au respect de ces contrats. Des talents de fin négociateur sont donc de mise, qui seront mis à profit au moment de prendre une entente avec les fournisseurs ou les clients. Le gestionnaire doit par ailleurs connaître les aspects légaux des questions relatives à ces contrats et ententes.

C’est encore le gestionnaire d’immeuble qui, au besoin, coordonne l’exécution des travaux de réparation, d’entretien ou de rénovation. Il surveille le déroulement et les coûts des travaux réalisés dans les immeubles pour le compte des propriétaires.

Le gestionnaire compile et tient les dossiers sur les frais d’exploitation et les revenus, prépare les rapports et passe en revue les loyers pour vérifier s’ils sont conformes à la valeur marchande. Pour exercer son travail, le gestionnaire d’immeuble doit donc détenir de bonnes bases en comptabilité et, bien entendu, connaître le marché de l’immobilier.

Son travail consiste également à donner suite aux réclamations faites par les clients ou les locataires, ainsi qu’à administrer les dépôts en cas de dommages. Il a aussi la tâche d’embaucher et superviser, au besoin, les agents de location, les commis à la gestion des immeubles, les concierges d’immeuble ou toutes autres personnes assurant des services de soutien à l’exploitation, à la gestion ou à l’entretien.

Photo Can Stock Photo / Goodluz

Une formation fort utile

Divers cheminements permettent de devenir gestionnaire d’immeuble. Il existe, entre autres, une attestation d’études collégiales en Gestion immobilière. Par exemple, au Cégep Garneau, cette formation s’étale sur 900 heures et regroupe des cours portant notamment sur le droit appliqué à la gestion immobilière, à la gestion des ressources matérielles, à la mise en marché en immobilier et à la gestion de différents types d’immeubles.