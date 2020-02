Mobilité réduite mais aucune limite!

Les proches des voyageurs à mobilité réduite peuvent parfois ressentir une certaine crainte lorsque ces derniers parlent de faire une croisière, de partir en Asie, de visiter les pyramides ou de s’offrir un Safari en Afrique. Pour les rassurer et aider ces amoureux des voyages qui n’acceptent aucune limite, Kéroul a établi une liste des services offerts dans une trentaine de pays.

► keroul.qc.ca

Bien que ce soit la France et les États-Unis qui offrent le plus de possibilités, aussi bien pour les besoins en fauteuil roulant que pour les malentendants, que ce soit pour des voyages de groupe ou individuels, tous les pays du monde sont de plus en plus conscients de l’importance d’adapter leur environnement.

Ainsi, des agences réceptives (à destination) proposent des circuits, des activités, etc.

En Europe :

L’agence de voyages Sage Traveling spécialisée dans le tourisme accessible.

► sagetraveling.com

En Amérique :

L’agence de voyages réceptive South America for All.

► latinamericaforall.com

En Asie :

L’entreprise réceptive Roll in Asia a élaboré de nombreux itinéraires répondant à différents besoins spécifiques.

► rollinasia-travel.com

En Afrique :

Trois entreprises proposent des visites et des safaris. Il s’agit de : Endeavour Safaris, Access 2 Africa Safaris et Epic Enabled qui se spécialise dans les voyages d’aventures.

► epic-enabled.com, endeavour-safaris.com, access2africasafaris.com

Bref, un handicap n’empêche en rien les voyages. Que l’on préfère des visites individuelles, en groupe, des croisières, des échanges de maisons, etc., on trouvera beaucoup de suggestions sur le site de Kéroul.

Malheureusement, plusieurs d’entre elles ne sont offertes qu’en anglais. C’est pourquoi l’idéal est, dans un premier temps, de rencontrer les spécialistes de Osez Voyager, une agence de voyages québécoise spécialisée dans les voyages humanitaires et pour personnes à mobilité réduite.

► osezvoyager.com

En anglais seulement

Access Trip, une plateforme collaborative qui présente des informations sur l’accessibilité des destinations.

► accesstrip.org

Handiscover, un répertoire d’hébergement accessible à travers le monde.

► handiscover.com

Senior Discovery Tour, le plus grand voyagiste canadien spécialisé dans les voyages de groupes pour personnes âgées.

► seniordiscoverytours.ca

Vacations To Go, des informations sur les aménagements, les équipements et les services pour les personnes handicapées offerts par plus de 90 des meilleurs bateaux de croisière du monde.

► vacationstogo.com

Matching Houses, un site d’échange de maisons accessibles pour personnes ayant des besoins spéciaux.

► matchinghouses.com

Disabled Holidays. Ressource mondiale sur les vacances pour les personnes à capacités physiques restreintes.

► disabledholidays4u.com