Photos souvenirs: Marie-Chantal Perron

Mademoiselle C

Photo courtoisie

Dans les adaptations cinématographiques des livres de Dominique Demers, La Mystérieuse Mademoiselle C et L’Incomparable Mademoiselle C, Marie-Chantal s’est fait aimer de toute une génération de jeunes en devenant l’excentrique suppléante de l’école Sainte-Cécile. Le premier tournage de cette comédie familiale a été réalisé en 2001 par Richard Ciupka, il y a déjà près de 20 ans.

Récompensée

Photo d'archives

Au gala Artis 2008 (photo), Marie--Chantal remportait le trophée de la meilleure actrice de soutien dans une télésérie. Elle avait divinement campé, durant plusieurs années, le rôle très touchant de la pauvre Élise Belzile dans la série historique Nos Étés à TVA, l’épouse du modeste fermier Wilbrod (Patrick Labbé). Elle avait déjà joué à l’époque dans une dizaine de séries télé, dont Histoire de filles.

Comédie et drame

Photo d'archives

Sortie de l’École nationale de théâtre dix ans plus tôt, Marie-Chantal accordait une entrevue au Journal de Montréal en 1999 (photo). Elle qui avait montré son aisance à jouer tant la comédie que le drame se joignait à la joyeuse bande de comédiennes d’Histoires de filles, sans savoir que le rôle de Marie-Jo serait l’un des plus importants de sa carrière.

Histoires... d’amitié

Photo courtoisie

Durant dix ans, les amies de la série Histoires de filles, Nathalie Mallette, Catherine Lachance, Pascale Montpetit et Marie-Chantal Perron (avec son mari Coco – Mario Jean), ont fait rire les Québécois. Ce gros succès de TVA, diffusé de 1999 à 2008, était avant tout une belle histoire de complicité. La comédienne a joué dans près de 25 séries télé durant sa carrière et autant de pièces de théâtre.

Pour faire rire

Photo d'archives

Moment cocasse en 1997, alors que la pétillante comédienne, âgée de 20 ans, avait lâché son fou sur scène dans le cadre d’une soirée Juste pour lire, en lisant des extraits de la nouvelle bible des célibataires, Les Règles - Comment attraper un mari en 35 leçons. Par ailleurs, elle exprimait à l’époque son talent dramatique dans la série Le Volcan tranquille.

♦ Marie-Chantal interprète le rôle de Jeanine dans la pièce Les Voisins (photo), de Claude Meunier et Louis Saïa, en tournée dans tout le Québec. Voir theatrelesvoisins.com

♦ Marie-Chantal a récemment lancé le roman graphique copine et Copine, pour en finir avec les stéréotypes de vilaines belles-mères. Une bande dessinée écrite avec Tammy Verge et Kim Nunès et illustrée par Amélie Dubois. Aux Éditions de l’Homme.

♦ Marie-Chantal est de la série Cerebrum, de l’auteur Richard Blaimert. Elle joue une infirmière en santé mentale aux côtés du Dr Lacombe (Claude Legault). Les mercredis 21 h à Radio-Canada.

♦ Elle joue aussi le docteur Batiste dans la série Pour toujours plus un jour aux côtés de Pier-Luc Funk et de Catherine Brunet. Sur crave.ca