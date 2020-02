Red Bull Ice Cross: finale controversée au Massif de Charlevoix

Le Canadien Kyle Croxall a remporté la finale du Red Bull Ice Cross, tenu au Massif de Charlevoix, samedi.

Médaillé d’argent, l’Autrichien Marco Dallago croit toutefois que son rival ontarien a usé d’un coup sournois pour lui ravir la victoire.

«Il y a une différence entre une course propre et un jeu déloyal, a raconté Dallago par voie de communiqué après la course. J'ai eu un assez bon départ, j'ai essayé de rester derrière Kyle. J'ai réussi à le dépasser avant le dernier virage, mais il a attrapé mon chandail et m'a ramené. Je sais ce que j'ai ressenti et je sais que ce n'était clairement pas juste.»

«Si vous voulez appeler cela une rivalité, faites-le. Je m'en fiche, a répliqué Croxall. Je me sentais bien sur cette piste, elle était très rapide.»

Un autre Canadien, John Fisher, a complété le podium, devant le champion du monde, l’Américain Cameron Naasz. Ce dernier et Croxall occupent d’ailleurs le premier rang du classement, à égalité, alors qu’il ne reste que trois courses à la saison.

Du côté féminin, l’Américaine Amanda Trunzo a réussi à devancer les trois Canadiennes qu’elle affrontait en finale pour remporter l’épreuve.

La Québécoise Maxie Plante et l’Ontarienne Jacqueline Legere sont montées respectivement sur les deuxième et troisième marches du podium.

«Je ne m’attendais pas à ça: trois podiums en trois courses! J’ai tout donné et j’ai eu beaucoup de plaisir à courser devant mes amis et ma famille, a réagi Plante. Je me suis concentrée sur ma performance au lieu des autres autour de moi, et je crois que c’est la clé qui m’a permis de monter à nouveau sur le podium.»